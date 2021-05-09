Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti
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Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti

Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin annesi Dursun Direkli'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin annesi Dursun Direkli'yi ziyaret etti.

Tüm anneler adına şehit annesi Dursun Direkli'ye çiçek hediye ederek anneler gününü kutlayan Vali Erin, "Tüm şehit anneleri artık bizim annemiz olmuştur" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun Direkli ise evlat yetiştirmenin önemine değinerek Vali Erin'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Erin'e şehit ailesini ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti
Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti
Vali Erin'den Anneler Günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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