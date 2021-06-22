Vali Erin'den Anlamlı Mesaj
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Vali Erin'den Anlamlı Mesaj

Vali Erin'den Anlamlı Mesaj
Habermetre - Haberler | Toplum

Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37'nci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu tarihi hadisenin zihinlerde canlı tutulmasının önemine değindi.

Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37'nci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu tarihi hadisenin zihinlerde canlı tutulmasının önemine değindi.

Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi:

Tarihte eşine az rastlanan, hür ve bağımsız vatan aşkına topyekün bir kahramanlık destanının sahibi olan Urfa halkı, 11 Nisan 1920'de işgalcilere karşı unutulmaz bir zafer kazanmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında büyük bir moral vesilesi olan bu zafer, şüphesiz yeni bir dönemin de başlangıcı olmuştur.

Yüz binlerce şehidimizin kanıyla sulanan vatan toprağındaki bu yeni dönem, var olduğu günden buyana hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyen, yüzyıllar boyunca hak ve adaletle dünyaya hükmeden milletimizin, küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı, dünya tarihinin yeniden yazıldığı bir dönüm noktası olmuştur.

Kamusal düzendeki teşkilatlarıyla günümüzde de yaşattığımız Osmanlı İmparatorluğu, tarihin bu dönüm noktasında Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşürken, büyük bir kahramanlık mücadelesiyle düşman işgaline son veren medeniyetlerin beşiği Urfa şehrimiz de "şanlı" unvanıyla taltif edilip, Şanlıurfa olarak anılmaya başlamıştır.

İnsanlığa, üstün medeni vasıflar ihdasındaki milletimizin bu tarihi dönüm noktalarını sebep ve sonuçlarıyla birlikte hatırlaması, geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın zihinlerinde canlı tutması tarihi bir sorumluluktur.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline "Şanlı" unvanı verilerek adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu onuru yaşatan; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ederken, bu tarihi hadisenin mimarlarından eski Şanlıurfa Milletvekilimiz Osman Doğan Beyefendi'ye bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, esenlikler diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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