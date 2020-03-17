Vali Erin'den 18 Mart kutlaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Erin'den 18 Mart kutlaması - Haber
Çanakkale Zaferi, Abdullah Erin, Çanakkale, Şanlıurfa, Güncel

Vali Erin'den 18 Mart kutlaması

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Çanakkale Zaferinin vatansız yaşamak yerine, ölmeyi göze alarak dünya tarihini değiştiren bir milletin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

17.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:30
Vali Erin'den 18 Mart kutlaması

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Çanakkale Zaferinin vatansız yaşamak yerine, ölmeyi göze alarak dünya tarihini değiştiren bir milletin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.


Vali Abdullah Erin'in mesajında, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarih sahnesinde var olma adına verdiği üstün bir mücadele olduğu kadar, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar uzayan bir coğrafyada yaşayan, aynı inanca sahip insanların kaderindeki bir dönüm noktasıdır. Az sonra öleceğini bildiği halde cephede olmaktan tereddüt etmeyen, tükenen cephanesi takviye edilene kadar düşmanın üzerine canını atan, her siperde ayrı bir destan yazan aziz ecdadımızın 'Çanakkale Geçilmez' ilkesini dünyaya kabul ettirdiği gündür. Kerkük'ten Trabzon'a, Üsküp'ten Kars'a kadar her memleketimizden 250 bin vatan evladının tek millet olma vasfını, toprağa döktükleri mübarek kanlarıyla dünyaya ilan ettiği Çanakkale Zaferi, batılın karşısında dimdik duran bir hak mücadelesidir. Dün Çanakkale'de hayasızca karşımıza dikilenlerin, bugün de aynı amaçla dünyanın dört bir yanını cehenneme çevirdiği bir dönemden geçerken, Kahraman Mehmetçiklerimiz tüm dünya mazlumlarına umut olan mücadelesiyle destanlar yazmaya devam etmektedir. Dünya tarihini değiştiren Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı emanet eden aziz ecdadımızı, bugün de ecdadın yolunda giden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Haber
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Haber
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Vali Erin'den 18 Mart kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:19:08. #1.15#