Vali Erin: Bireciklilere Hayırlı Olsun

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik'teki okul açılışları ve protokol imza töreninin ardından, yenilikleriyle örnek olarak gösterilen Gül Mirkelam Anaokulu'nu, Birecik STEM Akademi ve Kariyer Merkezi ile tadilat çalışmaları tamamlanan Birecik Spor Salonunu ziyaret etti.

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte, çocukların yetenek ve becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi sistemleri uygulayan Gül Mirkelam Anaokulu'nu ziyaret eden Vali Erin, burada anaokulu öğretmenlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Oyun ve beceri etkinliklerinin yanında tavuk besleyerek yumurta toplayan, okulun bahçesinde sebze meyve yetiştirerek tabiatla tanışan çocukların çok şanslı olduğunu belirten Vali Erin, başarılı çalışmalarından dolayı anaokulu idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, 2019 yılı SOGEP Mali Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı finansmanıyla kurulan Birecik STEM Akademi ve Kariyer Merkezini de ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, burada da çocuk ve gençlere yönelik verilen beceri eğitimleri hakkında öğretmen ve öğreticilerden bilgiler aldılar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 223 bin TL harcama yapılarak bakım ve onarımı yapılan, zemin döşemesi değiştirilen Birecik Spor Salonunu da ziyaret eden Vali Erin, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bireciklilere hayırlı olsun. " dedi.

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