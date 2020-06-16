Vali Erdoğan Bektaş Zonguldak'tan ayrıldı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle mülkiye başmüfettişliğine atan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle mülkiye başmüfettişliğine atan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı.

Bektaş, valilik binası önünde düzenlenen törende, daire müdürleri, memurlar ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Vali Bektaş, burada yaptığı konuşmada, herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirterek, "Zonguldak benim memleketim. Yine geleceğiz. Sorun yok. İşlerimizi takip edeceğiz. Hiçbir projeyi durdurmadım. Benim projelerim de devam edecek inşallah. Çok daha güzel bir Zonguldak'ta buluşacağız." dedi.

Kaynak: AA