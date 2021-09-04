Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları evinde ziyaret ediyor, dertlerini dinliyor
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Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları evinde ziyaret ediyor, dertlerini dinliyor

Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları evinde ziyaret ediyor, dertlerini dinliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, göreve başladığı ilk zamanlardan itibaren geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Tek çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği ziyarette ailenin tek kızıyla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızla sohbet ediyor, bize ilettikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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