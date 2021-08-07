Vali Erdinç Yılmaz: "Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar"
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Vali Erdinç Yılmaz: "Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar"

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Vali Erdinç Yılmaz: "Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 69 aşılama oranıyla sarı renkle...

Vali Erdinç Yılmaz: "Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 69 aşılama oranıyla sarı renkle gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam eden Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalanan vatandaşların yüzde 80'nin aşı olmayanlar geriye kalan yüzde 20'ninde de tek doz aşı olanlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 100 binde 19,87 oranla en az vaka sayısına sahip iller arasında gösterilen Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 62,71 oranla vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde vaka sayılarının arttığını belirten Yılmaz, korona virüse yakalanan vatandaşların yüzde 80'nin aşı olmayanlar geriye kalan yüzde 20'ninde de tek doz aşı olanlar olduğunu kaydetti.

"Maalesef ilimizde ciddi bir yükseliş yaşıyoruz"

Normalleşme sürecinde vatandaşların maske takma zorunluluğu kalktığını algıladığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu sokak ve caddelerde, alışveriş merkezlerinde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Maalesef ilimizde ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymalıyız. Normalleşme sürecinde birçok vatandaşımız maske takma zorunluluğu kalktı gibi algıladı ama maske takma zorunluluğu devam ediyor. Lütfen maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uyalım ve mutlaka geciktirmeden aşımızı olalım. Şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum; şu anda ilimizde korona virüse yakalanan vatandaşlarımızın yüzde 80'i aşı olmayanlar, yüzde 20'si de tek doz aşı olanlar. Aşı olup yakalananlar çok hafif atlatıyor. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki aşı koruyor. Korona virüsü yenebilmemizin tek yolu, tedbirlere uymak ve geciktirmeden aşı olmak" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz: 'Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar'
Vali Erdinç Yılmaz: 'Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar'
Vali Erdinç Yılmaz: 'Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar'
Vali Erdinç Yılmaz: 'Korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı yaptırmayanlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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