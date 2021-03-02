Vali Erdinç Yılmaz, Cem ve Kültür Evini ziyaret etti
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Vali Erdinç Yılmaz, Cem ve Kültür Evini ziyaret etti

02.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:40
Vali Erdinç Yılmaz, Cem ve Kültür Evini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cem ve Kültür Evini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cem ve Kültür Evini ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde Alevi Kültür Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Hasan Demiralay, dernek üyeleri ve muhtarlarla sohbet etti.

Dernek Başkanı Demiralay, Cem ve Kültür Evi hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Yılmaz, vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu sıcak, samimi karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman beraberiz, her zaman yanınızdayız." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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