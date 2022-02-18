Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı"

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Yılmaz, caminin kapısını yakan kişinin madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki Envar'ül Hamit Camii'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında caminin ahşap kapısı tamamen yandı. Cuma namazı öncesi olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, olayı gerçekleştiren şahsın madde bağımlısı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine de değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Maalesef madde bağımlısı ne yaptığını da bilmeyen bir kişi zaten şu anda da kendisi elimizde, camimizin kapısını yakmış. Buranın en kısa zamanda onarımını yaptıracağız. Belki acil olduğu için gerektirdiğinden bir kapı taktırırız. Aslına uygun kapıyı da en kısa zamanda yaptırıp tekrar taktıracağız. Aslında burada düşündüren şudur. Uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bir madde bağımlısının neler yapabileceğini de görmemiz açısından düşündürücüdür. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa