Vali Erdal Ata Hatay'a Veda Etti

26 aylık Hatay Valiliği görevi süresinin ardından Ankara Mülkiyet Baş Müfettişliğine atanan Erdal Ata, Hatay'a veda etti.

Hatay protokolü, Askeri erkan, kamu kurum müdürleri, işadamları, STK ve oda başkanlarının katıldığı vedalaşma töreninde konuşan Vali Erdal Ata, 26 ay görev aldığı Hatay'dan güzel hatıralarla ayrılacağını söyledi. Ata, "26 aylık bir süreden sonra bugün Hatay'dan ayrılıyorum. Hatay'da çeşitli hizmetlerde bulundum. Hatay'ımız çok önemli ve kadim bir şehirdir" dedi.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Erdal Ata, "Daha önce görev yaptığımız şehirlerde olduğu gibi, Hatay'da da birbirinden değerli arkadaşlarla tanışma ve çalışma fırsatı buldum. Görevimiz bitti ancak, burada kurduğumuz sağlam dostluk ve güzel hatıralar baki kalacaktır" açıklamalarında bulundu.

Ankara Mülkiyet Baş Müfettişliğine atanan Erdal Ata, veda törenine katılım gösterenlerle tek tek vedalaşarak valilikten ayrıldı.

Kars Valiliği görevinden Hatay Valiliğine atanan yeni vali Rahmi Doğan'ın, Pazartesi günü gelmesi bekleniyor. - HATAY