Vali Epcim: "Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Epcim: "Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı... - Haberler
23 Nisan, Bayburt, Güncel, Haber

Vali Epcim: "Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı...

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:11
Vali Epcim:

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetimizin temel yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü karşılamanın sevincinin yaşamakta olduğunu ifade eden Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milleti'nin yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları öncülüğünde başlattığı kurtuluş mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla milletimizin toprakları üzerindeki egemenlik hakkından asla vaz geçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu karar milletimizi Anadolu'dan silip atmak, parçalara ayırıp sömürgesi haline getirmek isteyen emperyalist güçlere karşı geri adım atılmayacağı ve kesin bir suretle mücadeleden asla vaz geçilmeyeceği fikrini cisme büründürmüştür. TBMM'nin açılışı yurdumuzun dört bir yanında işgal kuvvetlerine karşı mücadele veren milli iradenin simgesi ve Cumhuriyete giden yolda en önemli safhalardan birisi olmuştur.

Milletimizi; bugünlere ulaştıracak bu safha aynı zamanda yeni bir devlet, yeni bir yönetim ve küllerinden doğup devraldığı mirası yeni ufuklara taşıyacak yeni nesillerin de yeşermesine imkan tanımıştır. Bu gerçekliğin idrakinde bir lider olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açılışı ile aynı günü milletimizin evlatları ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davranışı, milletini geleceğe taşıyacak yeni nesillere inanç ve güveninin, çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesidir.

Bu bilinç ve idrakle durmadan, yorulmadan, ülkesi ve milleti için çalışma, geçmişinden aldığı mirası emin bir geleceğe ulaştırma gayesinde fertler olarak bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunun farkındayız. Ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş, zorluklar karşısında yılgınlığa düşmeyip mücadele azmi her defasında daha da artan ve yoluna yekvücut olarak devam eden milletimizi, hedef ve ideallerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Küresel ya da bölgesel ölçekte karşılaştığımız problemler, hedeflerimize daha güçlü ve sağlam bir şekilde ulaşabilmemiz adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz, koşullara göre ilkelere daha sıkı ve ödün vermeden bağlanmamız gerektiğini açıkça göstermektedir. Hepimizin bildiği üzere bugün tüm dünya Kovid-19 virüsü ile mücadele etmekte, bir an önce salgının önüne geçilmesi için seferber olmaktadır. Ülkemiz bu noktada aldığı erken tedbirlerle diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi noktalarda olmasına karşın, herkesi tehdit eden bu salgın hastalıkla mücadelede milletçe hepimize hayati sorumluluklar düşmektedir. Genç nesillerimizi ve yaşlılarımızı korumak adına bu süreçte sosyal yaşantımızı olabildiğince sınırlandırmalı, ilgili kurumlarımız tarafından yapılan çağrılara önemle riayet etmeliyiz. Geçmişten bugüne elde ettiğimiz kazanımlarımızı tehlikeye atmamak adına bu mücadeleye milletçe sahip çıkacağımıza ve kurallara riayet ederek süreci kararlı bir şekilde sürdüreceğimize inancımız tamdır.

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Aziz Milletimize en derin saygı ve tebriklerimi sunuyor, ülkemiz ve milletimizin geleceği, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri ve yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. " - BAYBURT

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Haberler
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haberler
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Hadise Kibariye Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Ergin Ataman Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Açıklama
Şu an buradasınız: Vali Epcim: "Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 08:30:36. #1.15#
title