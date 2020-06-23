Vali Epcim, tarihi Bayburt Lisesi binasında incelemede bulundu Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen tarihi Bayburt Lisesinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen tarihi Bayburt Lisesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete alınması planlanan tarihi binanın, yapılan titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldığı belirtildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu projesi doğrultusunda binada ilk olarak cephe sağlıklaştırması ve temizliği gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Projeye uygun olarak bazı kısımlar baştan aşağı yenilendi. Öğrencilerin bilgiye rahat ulaşabilmelerini sağlamak üzere internet altyapısının unutulmadığı projede sınıflar akıllı tahta sistemleri ile donatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Vali Epcim'in, tarihi binayı gezerek çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığı ifade edilerek, Epcim'e incelemelerinde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya'nın eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: AA