Vali Epcim, Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu
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Vali Epcim, Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu

17.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:53
Vali Epcim, Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu.

Zaman zaman köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt merkeze 27 kilometre mesafedeki Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şalcılar köyü sakinlerinin taleplerini birebir dinleyen Vali Epcim, İl Özel İdaresi vasıtasıyla hizmet noktasında bütün köylerde eksiklikleri gidermeye titizlikle gayret ettiklerini belirtti.

Vali Epcim'e ziyaretinden ötürü teşekkür eden köy sakinleri yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını kaydettiler. - BAYBURT

Vali Epcim, Şalcılar köyünde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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