Vali Epcim, Güneydere köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi
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Vali Epcim, Güneydere köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi

Vali Epcim, Güneydere köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince merkeze bağlı Güneydere köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince merkeze bağlı Güneydere köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Tamamlanan asfaltlama çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgeye gelen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyen Epcim, salgın sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini ve program kapsamındaki köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Epcim, köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim, Güneydere köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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