Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
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Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

03.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:47
Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Valisi ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.


Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, hastalarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ardından yetkililerden hastalar hakkında bilgiler aldı.


Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü personeliyle de toplantı yapan Vali Epcim, valilik bünyesinde bulunan "Açık Kapı" projesini genişleterek daha kapsamlı bir hale getirmek için oluşturulacak olan projeyi anlattı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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