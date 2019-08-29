Vali Epcim'den yayla yolunda inceleme
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Seydiyakup Yaylası'nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Seydiyakup Yaylası'nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.
Tamamlanan asfaltlama çalışlarını yerinde görmek üzere bölgeye gelen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi.
Vali Epcim'e, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk de incelemeleri sırasında eşlik etti.