Vali Epcim'den Vali Makas'a ziyaret
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Vali Epcim'den Vali Makas'a ziyaret

11.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:43
Vali Epcim'den Vali Makas'a ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt Valisi Epcim'i Valilik binası girişinde karşılayan Mehmet Makas, ardından Valilik makamında bir süre görüştüler.

Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Vali Epcim'den Vali Makas'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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