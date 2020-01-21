Vali Epcim'den AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

21.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:14

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan'dan kurum çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, dünyadaki kriz, afet ve çatışma bölgelerine en fazla yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Epcim, AFAD'ın bu çalışmalarda kritik görevler üstlendiğini belirterek, bu doğrultuda AFAD'ın her türlü gelişmeye hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığını, çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Müdürlük bünyesindeki birimlerde incelemelerde bulunan Vali Epcim'e, AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile kurum yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA