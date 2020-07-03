Vali Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerinde incelemelerde bulundu
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.
03.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:55
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Vali Epcim, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile beraber Çorak ve Oruçbeyli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Vali Epcim, köylerde yapılan yatırım ve çalışmaları inceledi. - BAYBURT
Kaynak: İHA