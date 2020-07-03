Vali Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerinde incelemelerde bulundu Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çorak ve Oruçbeyli köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile beraber Çorak ve Oruçbeyli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Vali Epcim, köylerde yapılan yatırım ve çalışmaları inceledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA