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Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bir araya geldi.

Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bir araya geldi
14.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:28

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bir araya geldi.

Vali Epcim, Genç Osman Stadyumunda antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir süre sohbet etti.

Kulüp başkanı Tamer Saka ile teknik direktör Ali Nail Durmuş'tan yeni sezon hazırlıklarına ilişkin bilgi alan Epcim, Bayburt'un nüfus açısından küçük bir il olmasına karşın spor faaliyetleri noktasında önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Bayburt Özel İdare Spor'un kentteki insanların beklentileri noktasında önemli bir konumda olduğunu belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda elde edilen şampiyonlukla hemşehrilerimizin bu beklentileri güzel ve anlamlı bir karşılık buldu. Uzun yılların ardından takımımız elde ettiği şampiyonluk neticesinde hemşehrilerimizin 2. lig özlemini giderdi. Ümit ediyoruz ki yeni sezonda hem Bayburt'ta yaşayan hemşehrilerimiz hem de diğer illerde ve yurt dışında yaşayan Bayburt sevdalılarının destekleriyle bu başarıyı devam ettireceğiz. Bizler bu noktada şehrimizin tüm kesimleriyle birlik içerisinde sizlerin arkasındayız. İnanıyoruz ki oynayacağınız futbolla, elde edeceğiniz başarılarla bu desteği en güzel şekilde değerlendirip yeni zaferlere imza atacaksınız."

Kaynak: AA

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