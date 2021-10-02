Vali Epcim, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti - Haberler
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Vali Epcim, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Epcim, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, hafta sonu gerçekleştirilen kongre ile yeni yönetimini belirleyen Bayburt Barosu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

BAYBURT (İHA) - Vali Cüneyt Epcim, hafta sonu gerçekleştirilen kongre ile yeni yönetimini belirleyen Bayburt Barosu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl kuruluş çalışmalarına başlanan ve bir yıllık süreç sonunda resmileşen Bayburt Barosu hafta sonu gerçekleştirilen baro seçimleriyle yeni yönetimini belirledi. Baronun Gençosman Mahallesi Orhun Sokak üzerinde bulunan merkezinde yapılan seçimlerde Avukat Serkan Pekmezci başkan olarak belirlendi. Vali Cüneyt Epcim, göreve başlayan Baro Başkanı Pekmezci ile yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Baro Başkanı Pekmezci ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Epcim, Bayburt Barosu'nun hayırlı olmasını temenni etti. Çalışmalarını bundan sonra Bayburt Barosu altında yürütecek üyelere ise çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Epcim, bir süre Başkan Pekmezci ve yönetim kurulu üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmasının ardından ziyaretini sonlandırdı.

Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci de Vali Epcim'e ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

Vali Epcim, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti

Vali Epcim, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti

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