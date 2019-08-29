Vali Epcim asfalt çalışmalarını inceledi

29.08.2019 10:16

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Seydiyakup yaylasına yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.



Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Seydiyakup yaylasında yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını Vali Cüneyt Epcim inceleyerek İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Vali Epcim çalışmalar hakkında hasbihal ettikten sonra vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.



Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yayla turizminin önemli merkezlerine ev sahipliği yapan Bayburt'ta, turizm çeşitliliğinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılmasına yönelik başlanan alt yapı çalışmalarına devam ediliyor. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yeşil Yol Projesi ve yerel paydaşların katkılarıyla bölgenin turizm alt yapısı bu kapsamda güçlendiriliyor. Söz konusu çalışmalara ek olarak yaz mevsimi için yaylaları tercih eden ve sayısı her geçen gün artan vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgedeki köy ve mahalleler asfaltla buluşturuluyor.



Vali Epcim'e Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA