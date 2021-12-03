Vali Enver Ünlü, TOKİ Afet Konutları Kura Çekim Törenine Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından afetzedeler için Dereli'de inşa edilen Konut ve işyerlerinin hak sahiplerine teslimi için yapılan kura çekimi törenine katıldı.

Giresun'da yaşanan sel ve heyelanın ardından yaraları sarmak, afetin izlerini ortadan kaldırmak için derhal harekete geçen Devletimiz TOKİ'ye projeler hazırlatarak, inşa edilecek yeni konut ve işyerlerinin ihalelerini yaptırarak çalışmalara başlamış ve bir yıl gibi kısa bir sürede işyeri ve konutları hak sahiplerine teslime hazır hale getirmiştir.

Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 2 Aralık Perşembe günü saat 14. 00'de Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda; Dereli İlçesi Merkez Mahallesinde yapımı tamamlanan 71 konut ve 82 iş yeri ile Dereli İlçesi Sütlüce Mahallesinde 142 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Ünlü, yapılan çalışmalar ile hak sahiplerine konut ve işyerlerinin nasıl teslim edileceğine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Ünlü, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında: " 22 Ağustos 2020 tarihinde etkili olan aşırı yağışların ardından ilimizde yaşanan elim sel felaketi neticesinde şehadete eren kahramanlarımızı ve vefat eden vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Rabbim; ülkemize, Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, bizleri her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin.

Sel felaketinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, bürokratlarımız, kamu çalışanlarımız, birçok ilimizin Valilik ve Belediye görevlileri ve STK mensupları ilimize gelerek yaraların sarılması için büyük bir çaba gösterdiler.

Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında durduğu, mağduriyetlerin hızlıca giderildiği bu süreçte çok şükür ki afetin izleri önemli ölçüde silindi.

Bugün de selden en çok etkilenen ilçemiz olan Dereli'de TOKİ tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan son derece modern, güvenli ve konforlu konutlarımızın dağıtımını canlı yayın ile noter huzurunda yapacağız.

Tabi burada süreçten de biraz bahsetmek istiyorum, bu büyük bir başarı aslında değerli arkadaşlar, Devletimizin üstün kabiliyetleriyle kısa sürede Dereli'de yöresel mimariye uygun yepyeni bir ilçe inşa edildi diyebiliriz.

Bulunduğumuz noktaya hızlı geldik ama kolay da gelmedik; tüm bu işlerin arka planında uzun mesailer var, disiplinli ve profesyonel bir çalışma anlayışı var; kontrol ve denetim mekanizmalarının ciddiyeti var ve Devlet Büyüklerimizin de emsalsiz destekleri var.

Bizim de her zaman bir ayağımız afet bölgelerindeydi, mesai arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişare ettik; analiz, koordinasyon ve değerlendirme toplantılarına ağırlık verdik. Sahada inşaat, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını özenle takip ettik.

Afetzedelerimize Devletimizin şefkatini hissettirdik, bizlere bildirilen her konunun mutlaka takibini ve geri dönüşünü yaptık.

Bugün gelinen noktada Dereli'de Merkez Mahallesinde 71 konut ve 82 iş yeri ve Sütlüce Mahallesinde 142 konut hak sahiplerine teslim ediliyor.

Sadece Dereli'de değil, sel felaketinin tahribata yol açtığı her mevkide ve köylerimizde çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 6 Şehitler Köprüsü 4 ayda hizmete açıldı, Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkan tamamlanmak üzere.

Köy tipi afet konutları, yol onarım ve asfaltlama çalışmaları, köprüler, beton ve konkasör tesisi, betonarme perde imalatı, Duroğlu Varyantı ve Tüneli, memba ve mansap tedbirleri, tersip bentleri ve daha nice çalışma yapıldı ve yapılıyor.

Hamdolsun; Türkiye çok güçlü bir ülke, çok büyük bir ülke ve her geçen gün güçlenmeye ve büyümeye de devam ediyor. Bunu yaşadığımız felaket sonrasında hep birlikte bir kez daha gördük. Allah devletimize zeval vermesin.

Şimdi dağıtım ve yerleştirme planımıza değineceğim; Dereli dönüşüm alanında ticaret dağıtımı mevcut dükkanının konumu ve büyüklüğüne göre yapılacaktır, kura çekilmeyecektir. Hak sahipleri dükkanlarını; önceden cadde cepheliyse şimdi de cadde cephesinden, önceden dere cepheliyse şimdi de dere cephesinden alacaklardır.

Hak sahipleri 1. konutları için kuraya girmeyeceklerdir, dolayısıyla kurada isimleri görünmeyecektir. Birebir yerleştirme yapılarak dağıtım yapılacaktır. Aynı zamanda ticareti de olan hak sahiplerinin 1. konutları mümkün olduğunca ticaretinin olduğu bloktan verilecektir. Hak sahipleri, mükerrer konutları için Merkez Mahallesinde kalan konutlar ve Sütlüce Mahallesindeki konutlar arasından kuraya gireceklerdir.

Bu vesileyle 'Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. ' anlayışıyla yaralarımızın sarılması için desteklerini bizlerden hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum.

Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında, mevcut konutların değerlemesi ve hak sahipliği çalışmalarında, altyapı ve üstyapı çalışmalarında katkıları bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bu çalışmaların yapılmasında desteğini esirgemeyen sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Ben şimdiden konutlarımızın hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyor ve aileleriyle birlikte sağlıkla, sıhhatle mutlu ve sıcak yuvalarında nice güzel günler yaşamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi törenine; Vali Enver Ünlü, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Karaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Varol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt ve hak sahipleri katıldı.

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