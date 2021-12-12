VALİ / EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE EMNİYET BİRİMLERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali/ Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile birlikte emniyet birimlerini ziyaret etti. İlk olarak Şehit Mehmet İşler Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali/ Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Pehlivan, Polis Merkezinde bulunan personellerle görüştü, çalışmalarında üstün başarılar diledi. Ardından Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirildi. Kahraman Özel Harekat Polislerimizle bir araya gelen Vali/ Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Pehlivan, şubenin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'dan bilgiler aldı. Burada yapılan görüşmede kararlılıkla devam eden terörle mücadele başta olmak üzere, emniyet ve asayiş konularıyla ilgili değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

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