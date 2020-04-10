Vali Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayarak sağlık ve mutluluklar dileyen Vali Elban, mesajında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suç ve suçluyla mücadele eden, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın 175'nci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Günümüzde Emniyet Teşkilatımız, yüksek donanımlı personeli ve teknik imkanlarıyla önemli gelişmeler sağlamış ve bu gelişmeler sonucunda birçok ülke tarafından örnek alınacak seviyeye gelmiştir."

Vali Elban mesajında, görevi başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık içerisinde uzun ömürler diledi.

Kaynak: AA