Vali Elban: "Türk Kızılayı, zorda kalan her insan için umut ve güvendir" Adana Valisi Süleyman Elban, Kızılay'ın önemine dikkati çekerek, "Türk Kızılayı, zorda kalan her insan için umut ve güvendir" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kızılay'ın önemine dikkati çekerek, "Türk Kızılayı, zorda kalan her insan için umut ve güvendir" dedi.

Vali Elban, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Kızılay heyetinin nazik ziyaretine teşekkür ederek, çalışmalarını yakından takip ettiğini bildirdi.

Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı'nın ülkemizin önde gelen yardım teşkilatlarından biri olduğunu belirten Vali Elban, "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin muhtaç kişilere yardım eli uzatan teşkilatımızın dünya genelinde sergilediği başarılı hizmetlerle de Türk milletinin göğsünü kabartmaktadır" dedi.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Türk Kızılayının yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmaları aktardı. Saygılı, Adana İl Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, sadece kan ihtiyacı olanların değil kök hücre, afetlerdeki sosyal yardımlar ve son olarak pandemi sürecindeki katkılara dikkati çekti.

Saygılı, Kızılay ve Kızılay'a gönül verenlerle el ele, kol kola bulaşıcı olan iyiliğin halka halka yayılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA