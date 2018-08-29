Vali Elban, Rütbe ve Terfi Törenine Katıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe ve terfi törenine katıldı.

Elban, bir üst rütbeye terfi eden askerler arasında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'e rütbesini takdim etti.

Elban'ın ardından Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Fazıl Kandemir ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, diğer askeri personele rütbelerini verdi.

Törene, rütbe ve terfi alan askeri personel ve eşleri katıldı.