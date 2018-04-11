Vali Elban Projeleri Anlattı

Ağrı'da 2018 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salon'unda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Elban, "2018 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair bakanlar kurulu kararı gereğince, 2018 yılı yatırımlarının değerlendirmesini yapmak üzere il koordinasyon kurulumuzun 2018 yılının ikinci toplantısını yapıyoruz" dedi.

Vali Elban konuşmasına şöyle devam etti, "İlimizde 2018 yılında 287 proje uygulanmaktadır. Nisan ayı itibariyle bu projelerden 12 adedi bitirilmiş, 125 adedinde çalışmalar devam ediyor, 110 adedi ihale aşamasında, 40 adedine ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2 milyar 651 milyon 795 bin Tür lirasıdır. .2018 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 393 milyon 664 bin liradır. Yıllara sair güncel olarak toplam 1 milyar 70 milyon 406 bin TL'dir TL harcanarak yüzde 31 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu

Vali Süleyman Elban'ın konuşmalarından sonra kurum müdürlerinin sunumlarına geçildi. - AĞRI