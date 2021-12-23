Vali Elban, Pozantı'da Butik Otel ve Bungalov Evler Hakkında Bilgi Aldı

VALİ ELBAN, POZANTI'DA BUTİK OTEL VE BUNGALOV EVLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Pozantı ilçesinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunan Vali Süleyman Elban'ın sonraki durağı Pozantı Belediyesince hizmete sunulan butik otel ve bungalov evlerdi.

Belemedik'in eşsiz doğası içinde yer alan işletmeler hakkında Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'dan bilgi alan Vali Elban, burada yaptığı açıklamada mis gibi havası ve doğal güzellikleriyle Pozantı'nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Pozantı Belediyesi bünyesinde hizmet veren butik otel ve bungalov evlerin, ilçenin turizm potansiyeline değer kattığını dile getiren Vali Elban, "Adana'mızın her bir ilçesi her bir köşesi ayrı güzel. Pozantı'mız da bol oksijenli tabiatı ile büyüleyici bir atmosfere sahip. Bünyesine kattığı yeni tesislerle öne çıkan ilçemiz turizm açısından çok daha iyi yerlerde olacak. " dedi.

Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından Vali Elban'ın inceleme ziyareti son buldu.

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