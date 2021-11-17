Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında, kent merkezindeki tescilli kültür varlıklarının restorasyonuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonundaki program, ilgili kurumların sunumlarıyla başladı.

Toplantıda, Seyhan ilçesinde tarihi kent merkezinin, kültür ve turizm açısından cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılan sokak sağlıklaştırmaları, restorasyon uygulamaları ve turizm rotalarının belirlenmesi çalışmalarının geldiği aşamalar değerlendirildi.

Ayrıca ilerleyen süreçte yapılması planlanan faaliyetler de toplantıda gözden geçirildi.

Vali Elban, buradaki konuşmasında, çalışmaların geldiği aşamadaki memnuniyetini dile getirdi.