Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi - Haberler
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Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında, kent merkezindeki tescilli kültür varlıklarının restorasyonuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında, kent merkezindeki tescilli kültür varlıklarının restorasyonuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonundaki program, ilgili kurumların sunumlarıyla başladı.

Toplantıda, Seyhan ilçesinde tarihi kent merkezinin, kültür ve turizm açısından cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılan sokak sağlıklaştırmaları, restorasyon uygulamaları ve turizm rotalarının belirlenmesi çalışmalarının geldiği aşamalar değerlendirildi.

Ayrıca ilerleyen süreçte yapılması planlanan faaliyetler de toplantıda gözden geçirildi.

Vali Elban, buradaki konuşmasında, çalışmaların geldiği aşamadaki memnuniyetini dile getirdi.

Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

Adana'da tescilli kültür varlıklarının restorasyonu değerlendirildi

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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