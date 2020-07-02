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Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Vali Elban:
02.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:28

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Vali Elban, Adana'da kurulan organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin son durumu ve buralarla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Makam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Kimya Organize Sanayi Bölgesi, Sera Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi, Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi, Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi'nin geldiği aşama ve bundan sonraki yol haritasının görüşüldüğü toplantıda Vali Elban kısa bir değerlendirmede bulundu.

Adana'nın sanayi ve tarım sektöründe ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır. Bizler bu hususta ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. OSB'lerimizin ve küçük sanayi sitelerimizin bir an evvel faaliyete geçmesi için azami gayreti göstereceğiz. Bu güzel şehrimizi el birliğiyle daha güçlü, daha gelişmiş bir şekilde geleceğe taşımak için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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