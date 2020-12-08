Vali Elban: "Kurallara uymalıyız"
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Vali Elban: "Kurallara uymalıyız"

08.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Vali Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, eski sağlıklı günlere kavuşabilmemiz, bu zor günleri geride bırakabilmemiz için yediden yetmişe tüm vatandaşların yetkililere kulak vermesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, eski sağlıklı günlere kavuşabilmemiz, bu zor günleri geride bırakabilmemiz için yediden yetmişe tüm vatandaşların yetkililere kulak vermesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler, Vali Elban başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Makamdaki salonda düzenlenen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kaymakamlar, merkez ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda korona virüsün il genelindeki seyri, salgının yayılım hızını azaltmak için kurumlarca yapılacak çalışmalar ve tüm mücadele tedbirleri detayları ile ele alındı.

Toplantıda kısa bir açıklama yapan Vali Elban, salgınla mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yaptı. Salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek amacıyla bir dizi önlem alındığını hatırlatan Vali Elban, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken bir dizi kural uygulamaya geçirilmektedir. Vatandaşlarımızın belirlenen bu kurallara eksiksiz riayet etmesi salgın riskini atlatmamızda temel prensiptir" dedi.

Eski sağlıklı günlere kavuşabilmemiz, bu zor günleri geride bırakabilmemiz için yediden yetmişe tüm vatandaşların yetkililere kulak vermesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Vali Elban, "Hem kendi hem sevdiklerimizin canını tehlikeye atmamak hem de özellikle salgının başladığı ilk anlardan itibaren üstün gayretlerle çalışan sağlık personelimizin de yükünü hafifletmek için kurallara uymalıyız. Çağrılarımızı dikkate alan tüm hemşehrilerimize ve canını dişine takarak görevlerini ifa eden sağlık neferlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Elban'ın açıklamasının ardından toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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