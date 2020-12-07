Son dakika haberleri... Adana'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi
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Son dakika haberleri... Adana'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

07.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:56
Son dakika haberleri... Adana'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

Bir son dakika haberine göre Adana Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

Adana Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

Valillikten yapılan açıklamada, Vali Süleyman Elban başkanlığında düzenlenen toplantıda, salgının il genelindeki seyri, salgının yayılım hızını azaltmak için kurumlarca yapılacak çalışmalar ve tüm mücadele tedbirleri görüşüldü.

Elban, toplantıda, salgınla mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da kritik bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek amacıyla bir dizi önlem alındığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken bir dizi kural uygulamaya geçirilmektedir. Vatandaşlarımızın belirlenen bu kurallara eksiksiz riayet etmesi salgın riskini atlatmamızda temel prensiptir. Eski sağlıklı günlere kavuşabilmemiz, bu zor günleri geride bırakabilmemiz için yediden yetmişe tüm vatandaşların yetkililere kulak vermesi büyük önem arz etmektedir. Hem kendi hem sevdiklerimizin canını tehlikeye atmamak hem de özellikle salgının başladığı ilk anlardan itibaren üstün gayretlerle çalışan sağlık personelimizin de yükünü hafifletmek için kurallara uymalıyız. Çağrılarımızı dikkate alan tüm hemşehrilerimize ve canını dişine takarak görevlerini ifa eden sağlık neferlerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kaymakamlar, merkez ilçe belediye başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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