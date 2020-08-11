Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti - Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti Adana'da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi başladı.

- Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti

Adana'da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı

ADANA - İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi başladı. Adana Valisi Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılırken şalgam satıcısıyla Vali Elban'ın sohbeti ilgi çekti. Vali Elban, şalgam suyunun korona virüsün ilacı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı "Salı günü tüm Türkiye'de corona virüsü tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polislerle birlikte Seyhan İlçesi'ne bağlı Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ne gitti.

Burada Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polisler tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vali Süleyman Elban, cadde üzerinde bir şalgam satıcısının yanına uğrayarak sohbet etti. Şalgamcının duvarında yazan, 'Şalgam korona virüsün ilacıdır' dövizine dikkat çeken Elban, "Bu dönem şalgam çok önemli biliyorsun değil mi. Şalgam korona virüsün gerçekten ilacı" dedi. Öte yandan Vali Elban, sabah saati olması nedeniyle şalgamcının ikramını geri çevirdi.

"Elbirliğiyle inşallah bu salgını atlatacağız"

Cadde üzerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve talimatlarıyla bugün bizlerde denetime katıldık. Esnafımızla sohbet ediyoruz. Onlara bu konunun önemini anlatıyoruz. 4-5 aydan bu yana vatandaşlarımız iyi bir sınav verdi. Bakanlıklarımızın aldıkları tedbirlere vatandaşlarımızda uydular. Bu kadar emek sarf ettik. Bu emeklerin zayi olmaması içinde biraz daha gayret diyoruz. Sağ olsunlar esnaf ve vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. Elbirliğiyle inşallah bu salgını atlatmış oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA