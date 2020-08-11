Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi başladı.

Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti
11.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:44

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi başladı. Adana Valisi Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılırken şalgam satıcısıyla Vali Elban'ın sohbeti ilgi çekti. Vali Elban, şalgam suyunun korona virüsün ilacı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı "Salı günü tüm Türkiye'de korona virüsü tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polislerle birlikte Seyhan ilçesine bağlı Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ne gitti.

Burada Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polisler tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vali Süleyman Elban, cadde üzerinde bir şalgam satıcısının yanına uğrayarak sohbet etti. Şalgamcının duvarında yazan, 'Şalgam korona virüsün ilacıdır' dövizine dikkat çeken Elban, "Bu dönem şalgam çok önemli biliyorsun değil mi. Şalgam korona virüsün gerçekten ilacı" dedi.

Öte yandan Vali Elban, sabah saati olması nedeniyle şalgamcının ikramını geri çevirdi.

"El birliğiyle inşallah bu salgını atlatacağız"

Cadde üzerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve talimatlarıyla bugün bizler de denetime katıldık. Esnafımızla sohbet ediyoruz. Onlara bu konunun önemini anlatıyoruz. 4-5 aydan bu yana vatandaşlarımız iyi bir sınav verdi. Bakanlıklarımızın aldıkları tedbirlere vatandaşlarımızda uydular. Bu kadar emek sarf ettik. Bu emeklerin zayi olmaması için de biraz daha gayret diyoruz. Sağ olsunlar esnaf ve vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. El birliğiyle inşallah bu salgını atlatmış oluruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Dolar güne kritik seviyenin altında başladı
Dolar güne kritik seviyenin altında başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ve Manchester United yarı finale yükselen ilk takımlar oldular
UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ve Manchester United yarı finale yükselen ilk takımlar oldular
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Robinho Can Bartu Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:21:00. #1.15#
title