Vali Elban, Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana Valisi Süleyman Elban, merkez Yüreğir ilçesindeki Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, merkez Yüreğir ilçesindeki Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Vali Elban, okulun atölyelerinde incelemelerde bulundu ve okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretinde Vali Elban'a, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak eşlik etti.
AA / Koray Kılıç - Güncel