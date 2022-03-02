Vali Elban: "Her türlü afete karşı hazırlıklı olmalıyız"

ADANA (İHA) - Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda 'Afet Farkındalık Eğitimleri' ile tüm toplumumuzu bilinçlendirmek durumundayız" dedi.

Sporcu gençlerin destek AFAD gönüllüsü haline getirilmesi, spor camiası içerisinde afet farkındalığı oluşturulması, afetlere dirençli toplum oluşturulmasına katkı sağlanması, başarılı sporcu gençlerin motivasyonunun arttırılmasının hedeflendiği "AFAD Gönüllüsü Genç Sporcularla Afetlere Hazır Türkiye" projesi kapsamında genç sporcular Vali Elban'ı makamında ziyaret etti.

Her ilden 18-22 yaş arası farklı branşlarda başarı elde etmiş 8 sporcu genç, 1 antrenör ve 1 AFAD personelinin destek AFAD gönüllüsü olmasının hedeflendiği projede; katılımcı genç sporculara kültürel geziler gerçekleştirilecek, çeşitli spor branşlarının federasyon başkanları ve örnek milli sporcularla söyleşi yapma imkanı verilerek kendilerine rol model olarak belirlemeleri sağlanacak.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Elban, proje kapsamında 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerinden gelen sporcu gençleri Adana'da ağırlayacaklarını belirtti.

"Afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda "Afet Farkındalık Eğitimleri" ile tüm toplumumuzu bilinçlendirmek durumundayız diyen Vali Elban, "Vatandaşlarımız eğitimleri alarak "AFAD gönüllüsü" olabilirler. Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız" şeklinde konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel