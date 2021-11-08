Vali Elban "Her Öğretmenin Dezavantajlı Öğrencisi Var Projesi"nde Görev Alan Öğretmenler ile Buluştu

ADANA (Habermetre) - VALİ ELBAN "HER ÖĞRETMENİN DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİSİ VAR PROJESİ"NDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER İLE BULUŞTU

Vali Süleyman Elban, "Her Öğretmenin Bir Dezavantajlı Öğrencisi Var Projesi"nde görev alan öğretmenlerle buluştu.

Yüreğir Kültür Merkezindeki buluşmada bir konuşma yapan Vali Elban, Yüreğir deyince akla gelen olumsuz imajın yapılan güzel işler, güzel icraatlarla silinmeye başladığına vurgu yaptı.

Sizlerin dezavantajlı çocuklarımıza göstermiş olduğunuz destek, yaptığınız annelik-babalık, gösterdiğiniz ilgi ve yakınlık o kadar kıymetli bir şey ki bunun maddi değeri paha biçilemez diyen Vali Elban, "Sizin yaptığınız bu çalışma inşallah hem Adana'mızın diğer ilçelerinde hem de ülkemize iyi bir örnek teşkil edecek, çocuklarımızın iyi eğitim almaları, iyi birer insan olmaları sağlanacaktır. " dedi.

Bizim temel derdimiz, temel arzumuz tüm insanımızın; ülkemizin her köşesinde, en başta kendi yuvalarında ve bulundukları her yerde yüzlerinin gülebilmesi, mutlu olmaları, belli bir refah düzeyinde olmaları ve birbirlerini sevmeleri diyen Vali Elban, bütün bunların temelinde bu insanlara yapılan fiziki yatırımların yanında onlara verilecek eğitim, değer, sevgi ve şefkat olduğunu söyledi.

Vali Elban, "Bizim hedefimiz çocuklarımızı, gençlerimizi mutlu ve donanımlı insan olarak yetişmeleri. Onun için bir taraftan bütün öğrencilerimizi akademik, sanat, spor alanlarında geliştirmeye çalışırken öbür taraftan da çeşitli nedenlerden dolayı bu kapsamın dışında kalmak zorunda olan yavrularımıza sizlerin özel desteğiniz ile yardımcı olmak. Böylece hem o çocuklarımız bu kervanın dışında kalmayacak hem de olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak. " dedi.

Yapılan işin güzelliğini işin içindekiler anlamayabilir. Yaptığınız iş çok değerli ve bunun desteklenmeye, büyütülmeye, kapsamının genişletilmesine ihtiyacı var diyen Vali Elban, yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkesi kutladı.

Etkinliğe Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlik, Gençler Arası Bilgi Yarışmaları'nda 2021 Türkiye şampiyonu olan öğrencilere Vali Süleyman Elban tarafından hediye verilmesi ile son buldu.

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