Vali Elban, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı Adana Valisi Süleyman Elban kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Adana Valisi Süleyman Elban kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Elban, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Burada ekiplerle bayramlaşan Elban, vatandaşlara da kolonya ve şeker ikram sunarak herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA