Vali Elban, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
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Vali Elban, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Adana Valisi Süleyman Elban kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Elban, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
01.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:46

Adana Valisi Süleyman Elban kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Elban, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Burada ekiplerle bayramlaşan Elban, vatandaşlara da kolonya ve şeker ikram sunarak herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

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