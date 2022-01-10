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Vali Elban, gazetecilerle buluştu

Vali Elban, gazetecilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilik mesleğinin çok zor ancak bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi.

ADANA (İHA) - Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilik mesleğinin çok zor ancak bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi.

Adana Valisi Elban, kentteki bir otelde 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açılışta söz alan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, gazetecilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Daha sonra konuşan Vali Elban ise basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Elban, gazetecilik mesleğinin çok zor ancak bir o kadar da keyifli olduğunu belirterek, "Dünya üzerindeki tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biri de haber alma ihtiyacıdır. Bunu sağlamak amacıyla kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının toplumun bilinçlenmesinde, toplumda barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde katkısı büyüktür. Bizler de Adana Valiliği olarak mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla gerçekleştirmek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden zorlu şartlar altında yılmadan haber peşinde koşan basın emekçilerimizin çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde yapabilmelerine çok önem veriyor, bunu sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alışverişleriyle devam etti. - ADANA

Vali Elban, gazetecilerle buluştu

Vali Elban, gazetecilerle buluştu

Vali Elban, gazetecilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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