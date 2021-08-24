Vali Elban Erkan Koleji'ni Ziyaret Etti
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Vali Elban Erkan Koleji'ni Ziyaret Etti

Vali Elban Erkan Koleji'ni Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

VALİ ELBAN ERKAN KOLEJİ'Nİ ZİYARET ETTİVali Süleyman Elban, 1988 yılından beri Adana'da faaliyette bulunan Erkan Koleji'nin kampüsünü ziyaret etti.

VALİ ELBAN ERKAN KOLEJİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Vali Süleyman Elban, 1988 yılından beri Adana'da faaliyette bulunan Erkan Koleji'nin kampüsünü ziyaret etti.

Erkan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu ve Başkan Yardımcısı Erdal Hatipoğlu tarafından karşılanan Vali Elban, okulda yaptığı incelemelerin ardından okulun mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında kısa bir açıklama yapan Vali Elban, eğitimin bir toplumu şekillendirmede en büyük güç olduğunu vurguladı.

Ülkemizin geleceğine yön verecek genç kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi sorumluluğuyla son yıllarda eğitim alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine değinen Vali Elban, "Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızın aklın ve ilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya adapte olabilecek şekilde donanımlı, bilgili ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirme gayretiyle çalışan Erkan Koleji yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına ilimizin eğitim potansiyeline yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. " dedi.

Erkan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu ise ziyaretleri için Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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