Vali Elban'dan Yılmaz Elyaf Geri Dönüşüm Fabrikasına Ziyaret

VALİ ELBAN'DAN YILMAZ ELYAF GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA ZİYARET

Vali Süleyman Elban, Yılmaz Elyaf Geri Dönüşüm fabrikasını ziyaret ederek firma sahibi Remzi Kar'dan yapılan geri dönüşüm faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Tesiste incelemelerde bulunan Vali Elban, burada yaptığı açıklamada geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın tüm dünya insanlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Geleceğimizi korumanın en önemli yolu da geri dönüşümden geçmektedir. Geri dönüşüm yöntemi; üretimdeki işlem sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlar, doğal kaynakların kullanılmasını azaltır, yeni iş imkanı yaratır ve ham madde maliyetini azaltarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunur. Bu anlamda ilimizde önemli çalışmalar gerçekleştiren firmamıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.

Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından Vali Elban'ın inceleme ziyareti sona erdi.

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