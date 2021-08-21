Vali Elban'dan Şampiyon Star Spor Kulübü'ne Ziyaret
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Vali Elban'dan Şampiyon Star Spor Kulübü'ne Ziyaret

Vali Elban'dan Şampiyon Star Spor Kulübü'ne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

VALİ ELBAN'DAN ŞAMPİYON STAR SPOR KULÜBÜ'NE ZİYARETVali Süleyman Elban, Adana Valiliği himayesinde birçok sosyal ve sportif projelere imza atan Şampiyon Star Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

VALİ ELBAN'DAN ŞAMPİYON STAR SPOR KULÜBÜ'NE ZİYARET

Vali Süleyman Elban, Adana Valiliği himayesinde birçok sosyal ve sportif projelere imza atan Şampiyon Star Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ülkemize çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri kazandıran spor kulübünün başkanı İlknur Şahade ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade'den gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Elban, sportif faaliyetlerin önemine değindi.

Toplumumuzun dezavantajlı kesiminde yetişen çocukları SODES projeleri kapsamında topluma kazandıran kulübün, bu tarz çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade eden Vali Elban, "Spor yapmak, çocuklarımızı sadece bedensel yönden değil, ruhsal yönden de olumlu yönde geliştiriyor. Sportif faaliyetlere yönlendirilen gençlerimiz, belli bir disiplinle kendilerini geliştirerek hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de elde ettikleri başarılarla yaşıtlarına örnek oluyor. Bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştiren Şampiyon Star Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. " dedi.

Vali Elban, kulüpte bulunan sporculara tatlı ikram ederek onlara başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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