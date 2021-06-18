Vali Elban'dan Olgunlaşma Enstitüsü Mağazasına Ziyaret
VALİ ELBAN'DAN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MAĞAZASINA ZİYARETVali Süleyman Elban, 16. 06. 2021 tarihinde açılan, Ulu Cami Külliyesi içerisinde yer alan Adana Olgunlaşma Enstitüsüne ait mağazayı ziyaret etti.
VALİ ELBAN'DAN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MAĞAZASINA ZİYARET
Vali Süleyman Elban, 16. 06. 2021 tarihinde açılan, Ulu Cami Külliyesi içerisinde yer alan Adana Olgunlaşma Enstitüsüne ait mağazayı ziyaret etti.
Ziyarete Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra; Vali Yardımcıları Huriye Küpeli Kan, Zafer Öz, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, İl Müftüsü Hasan Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı.
Vali Elban, Adana Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerin satışının yapıldığı mağazayı gezdi, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun'dan ürünlerle ilgili bilgi aldı.
Vali Elban mağazanın ilimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi birbirinden güzel eserleri görmeye davet ediyorum. " dedi.
Kaynak: Habermetre