Vali Elban'dan emniyete teşekkür ve destek Adana Valisi Süleyman Elban, Adana gibi büyük ve kozmopolit bir şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana gibi büyük ve kozmopolit bir şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Vali Süleyman Elban, il genelinde huzur ve asayişin tesisini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak amacıyla İl Jandarma Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile kurum personeli tarafından karşılanan Vali Elban, şeref defterini imzalamasının ardından düzenlenen toplantıya katılarak yetkililerden Adana'da asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Adana gibi büyük ve kozmopolit bir şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür etti. Kentte görevde bulunacağı süre boyunca da çalışmaların aynı kararlılıkla ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için elinden gelen desteği sağlayacağını belirten Vali Elban, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA