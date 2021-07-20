Vali Elban'dan Bayram Ziyaretleri
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Vali Elban'dan Bayram Ziyaretleri

Vali Elban'dan Bayram Ziyaretleri
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VALİ ELBAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİVali Süleyman Elban, manevi duyguların, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın yüreklerdeki etkisinin kat kat arttığı Kurban Bayramı vesilesiyle bayram ziyaretlerinde bulundu.

VALİ ELBAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİ

Vali Süleyman Elban, manevi duyguların, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın yüreklerdeki etkisinin kat kat arttığı Kurban Bayramı vesilesiyle bayram ziyaretlerinde bulundu.

Vali Elban Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

Burada kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Vali Elban, bayramlaşmanın ardından çocuklara hediyeler verdi.

Sevgi Evleri'nin amacının çocuklarımıza aile odaklı hizmet vermek olduğunu belirten Vali Elban, "Devletimizin şefkatli kollarında büyüyen çocuklarımız hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, her zaman geleceğe en güzel şekilde hazırlanacaklar. " dedi.

Vali Elban buradaki ziyaretini, "Bayramlarımızı anlamlı kılan gözlerinizdeki umut ışığı hiç sönmesin! Bayramlar sizinle güzel, hepinizin bayramınızı kutluyorum. " sözleriyle bitirdi.

Vali Elban Sevgi Evleri ziyaretinin ardından Çukurova Devlet Hastanesinde hastaların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Hastaları, odalarında ziyaret eden Vali Elban, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün hastanemizi ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarımıza hem moral verip geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de onlarla bayramlaşmak istedik. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. " dedi. Vali Elban, ziyaret ettiği hastalarla ve onların yakınlarıyla bir süre sohbet edip hastaların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Vali Elban'ın sonraki durağı Buruk Mezarlığı Şehitliği oldu.

Buruk Mezarlığı Şehitliğinde şehitlerimizin kabirlerini dolaşarak karanfil bırakan ve şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Elban, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " dedi.

Şehitlerimizin aziz ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den sureler okunması ve dualar edilmesinin ardından şehitlik ziyareti sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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