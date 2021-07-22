Vali Elban Çukurova Devlet Hastanesinde Hastane Personeliyle Bayramlaştı
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Vali Elban Çukurova Devlet Hastanesinde Hastane Personeliyle Bayramlaştı

Vali Elban Çukurova Devlet Hastanesinde Hastane Personeliyle Bayramlaştı
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VALİ ELBAN ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİNDE HASTANE PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTIVali Süleyman Elban, Kurban Bayramı münasebetiyle Çukurova Devlet Hastanesindeki hastane personelini ziyaret etti.

VALİ ELBAN ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİNDE HASTANE PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Vali Süleyman Elban, Kurban Bayramı münasebetiyle Çukurova Devlet Hastanesindeki hastane personelini ziyaret etti.

Bayram tatili olmasına rağmen sağlık hizmetlerini sürdüren sağlık görevlilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Elban, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşlara verilen en önemli kamu hizmetlerinin başında sağlık hizmeti geldiğini belirten Vali Elban; kamu, üniversite ve özel hastaneler ile Adana'nın sağlık sektöründe dünya standartlarına sahip olduğunu dile getirdi.

Pandemi süreci boyunca ilimizde çok ciddi boyutlarda sıkıntılar yaşanmadığına da vurgu yapan Vali Elban, görevi başındaki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hastane personeli ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Elban'a teşekkür etti.

Hastanede sunulan hizmetleri yerinde inceleyen Vali Elban, koronavirüs tedbirleri ve hastane hakkında bilgi de aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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