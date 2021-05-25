Vali Elban: "Ceyhan OSB'yi tamamlamak için çaba sarfediyoruz"
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Vali Elban: "Ceyhan OSB'yi tamamlamak için çaba sarfediyoruz"

Vali Elban: 'Ceyhan OSB'yi tamamlamak için çaba sarfediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ni bir an evvel tamamlamak için çaba sarfettikleri söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ni bir an evvel tamamlamak için çaba sarfettikleri söyledi.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan OSB Müdürü Beyna Turgut Gürler ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni yatırım talebinde bulunan firmaların talepleri ve arsa tahsisi yapılan firmaların arazideki çalışmalarının durumu detaylarıyla ele alındı.

Altyapı inşaatına resmi olarak başlanacak olan Ceyhan OSB'ye yönelik bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, "Sadece ilimiz için değil ülkemiz için de çok önemli bir yatırım olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgemizi bir an evvel tamamlamak için çaba sarfediyoruz. Geleceğimizin bugünden çok daha güzel olması hedefimiz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek; kentimizi sanayide, ekonomide çok daha iyi noktalara taşımak amacıyla tüm paydaşlarımızla birlikte çok çalışacağız" dedi.

Sanayicilere yeni yatırım ve üretim alanları imkanı sunacak olan Ceyhan OSB'nin faaliyete geçtiğinde Adana'nın üretim ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Elban, bu süreçte yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Vali Elban: 'Ceyhan OSB'yi tamamlamak için çaba sarfediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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