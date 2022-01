Vali Elban Büyükşehir Belediye Meclisinde

ADANA (İHA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesinin 5 Ocak 100. yıl özel meclis toplantısına katıldı.

Meclis üyeleriyle bir araya gelen Vali Elban, burada yaptığı konuşmada Adana'nın kurtuluşunun 100. yılının önemine değindi.

Adana halkının, bundan 103 yıl önce Fransızlar ve onların destekleriyle Ermeniler tarafından gerçekleştirilen dünyada eşi benzeri görülmemiş katliamlar ve zulümlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Vali Elban, "Hemşerilerimiz, kendi imkanları, kendi gücü, kendi evlatlarıyla birlikte şehirlerini büyük bir cesaret örneği göstererek savunmak zorunda kalmışlar. Bugün, başka ülkelerin tarihinde bir bütün olarak görebileceğiniz büyük kahramanlık hikayelerini Adana'nın sadece bir ilçesinde dinleyebilirsiniz. Hemen hemen her ilçemiz bir kahramanlık örneği göstererek büyük Adana destanını yazmıştır" dedi.

Adana halkının göstermiş olduğu bu mücadele ve kahramanlığın 100. yılını Adana'nın şanına uygun olarak kutlamak istediklerini söyleyen Vali Elban, "Çünkü artık biz 100 yıl önceki Adana değiliz, Türkiye de 100 yıl önceki Türkiye değil. Geldiğimiz bu noktada bizim bu kurtuluş mücadelesini sıradan, basit, yavan bir etkinlikle geçiştirmemiz hem bizim bulunduğumuz konuma hem de Adana'nın şanlı tarihine yakışmazdı. O yüzden içinde tarihi de kültürü de sporu da sanatı da ve birçok etkinliği barındıran büyük etkinlikler dizisiyle 100. yılımızı kutluyoruz" dedi.

Adana'nın kurtuluşunun 100. yılını kutlarken de Adana'da herkesin bu etkinliğin içinde olmasını arzu ettiklerini belirten Vali Elban şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, 15 ilçe kaymakamlığımız ve belediyemiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, şehir dışında yaşayan Adanalılarımız ve tüm vatandaşlarımız var. Çünkü bu etkinlik; Adanalı olan, Adana'yı seven, Adana'ya ilgi duyan herkese açık bir etkinliktir. Dolayısıyla 100 etkinlik sloganıyla çıktığımız etkinlikler dizisini 200'e yakın etkinlikle tamamlıyoruz. Her kesimden birçok etkinlik talebi geldi. Bu taleplerde iki şeyi çok iyi anladık. Birincisi kurtuluş bilincinin, o kurtuluş mücadelesindeki şuurun Adana'nın her ferdine sirayet ettiğini. İkincisi ise Adana insanının bir ve bütün olduğunu. Yani Adanalıların Adana tarihi dendiğinde herhangi bir ayrım gözetmeden Adana noktasında birleşip ortak hareket ettiğini gördük. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyelerimize, ilçe belediyelerimize ve bu etkinliklerde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha Adanalı hemşerilerimizi ve bu milleti kurtuluş mücadelesi gibi ağır bir imtihanla baş başa bırakmasın." - ADANA