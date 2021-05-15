Vali Elban, bayramda şehit ve kimsesiz çocukların babası oldu

Adana Valisi Süleyman Elban Ramazan Bayramında şehit ve kimsesiz çocukların bayramını kutlayıp onların babası oldu.

Adana Valisi Süleyman Elban Ramazan Bayramında şehit ve kimsesiz çocukların bayramını kutlayıp onların babası oldu.

Vali Elban, Ramazan Bayramı nedeniyle babasını vatan uğruna şehit veren polis ve askerlerin çocuklarıyla, bir şekilde babası hayatını kaybetmiş ya da babası tarafından terk edilmiş çocukları unutmadı. Elban önce şehit Alper Yaman'ın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evine giderek burada aile ile bayramlaştı. Elban şehidin çocuklarıyla yakından ilgilenip onlara bayram hediyeleri verdi. Elban, "Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlerimizin hakkını ödemek asla mümkün değil. Bizlerin yapması gereken çok büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmaktır.

Öte yandan, şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımıza devlet ve millet olarak sonsuz ihtimam göstermek boynumuzun borcu. Onlar her daim başımızın tacı olacak" dedi.

Elban daha sonra kimsesiz çocuklar yurduna giderek buradaki çocukların bayramını kutlayıp onlara da hediye verdi. Elban, korunmaya muhtaç çocuklara kol kanat germenin sosyal devlet anlayışının yanında insani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak, onların mutlu olmasını sağlamak için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarına sahip çıkamayan bir milletin geleceği aydınlık olamaz. Devletimiz kimsesiz çocuklarımızın, yardıma muhtaç gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için gerekli her türlü tedbiri alıyor" dedi.

Hiçbir çocuğun ihmal edilmeye gelmeyeceğini belirten Vali Elban, "Geleceğimizim umut çiçeklerine gözümüz gibi bakacağız. Onlar da ileride büyüyüp koca bir çınar olarak emanetlerine sahip çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Elban, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve uygulama noktasında görev yapan polislerin bayramını kutladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı